Uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan polis yakalandı
|16 Şubat 2019 12:06
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Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda, bilgi sızdırdığı iddia edilen polisin de aralarında bulunduğu 12 zanlı yakalandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Honaz ilçesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır süren takibin ardından 14 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyon yapılan bölgeyi drone ile de kontrol altında tuttu.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekipler, kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.
Aramalarda 150 polis görev alırken, "Cahaco" ile "Jiby" isimli dedektör köpekler de kullanıldı.
Ev ve otomobillerde yapılan aramalarda 79 gram sentetik uyuşturucu, 203 gram eroin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap ile 4 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, hassas terazi, 4 bin 100 lira ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin kullandığı bir otomobilde yapılan aramada, uyuşturucunun direksiyon kutusunun içine saklandığı tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan biri polis memuru 12 zanlı, emniyete götürüldü.
Öte yandan uyuşturucu satıcılarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen polis memuru A.K'nin, daha önceki operasyonlarda bilgi sızdırdığı öne sürüldü.
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