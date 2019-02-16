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CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, engellilerin, Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan, gizli oy kullanabilmeleri için kanun teklifi verdi
 16 Şubat 2019 12:25
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CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi

CHP, engellilerin, Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan, gizli oy kullanabilmeleri için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.

Teklif, Yüksek Seçim Kurulunun, görme engelli seçmenlerden isteyenlerin, Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası, şablon veya benzeri yöntemlerle gizli oy kullanabilmelerine yönelik önlemleri almasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un engellilerin seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla oyunu kullanabilmesine olanak sağladığına ancak "gizlilik" ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulanan yöntem özel olarak görme engelli yurttaşlarımız açısından da gerçek siyasi tercihlerine göre oy verememe gibi potansiyel bir tehlike de içermektedir. Oy kullanırken kendisine refakat eden akraba ya da diğer seçmenin, görme engelli yurttaşın tercihine uygun olarak oy kullanıp kullanmadığı bilinememektedir. Kanun teklifimizle ile görme engelli yurttaşlarımızın, seçimlerde oylarını gizli ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Teklifimiz yasalaşırsa, Yüksek Seçim Kurulu isteyen görme engelli yurttaşlarımızın oy kullanacakları sandıklarda, Braille alfabesi ile hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan gizli oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır."
Anadolu Ajansı
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