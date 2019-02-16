CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
|16 Şubat 2019 12:12
|Yazdır
CHP'de olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi.
Alınan bilgiye göre, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi dün akşam saatlerinde genel merkeze dilekçe getirdi.
Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.
Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı.
CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı güne saat 17.00'de teslim edileceğinden Genel Başkanın çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM'yi toplaması gerektiğini belirtiyor.
CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar:
"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'
16 Şubat 2019 14:55
|'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'
16 Şubat 2019 14:48
|'Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu'
16 Şubat 2019 14:42
|İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü
16 Şubat 2019 14:35
|'Sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor'
16 Şubat 2019 14:15
|'Bu benim işim, Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim'
16 Şubat 2019 13:53
|Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
16 Şubat 2019 13:07
|CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
16 Şubat 2019 12:25
|Anadolu Yakası'nın en değerli alanına 'şehir hastanesi' geliyor
16 Şubat 2019 11:13
|YSK Başkanı: Vatandaşlarımız bunları da kontrol etsin
16 Şubat 2019 11:08