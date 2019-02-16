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Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı

Türkiye Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, "696 sayılı KHK ile maalesef Karayolları'nda asıl işin bir bölümünü üstlenmiş taşeronların yanında çalışan işçiler de kapsam dışı bırakılmıştır. Bu işçilerin sayısı 10 bin civarındadır. Görüldüğü gibi, 696 sayılı KHK bu işçileri kapsam dışında bırakarak, Yol-İş üyelerini ve ailelerini mağdur etmiştir" dedi.
 16 Şubat 2019 12:49
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Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı

Türkiye Yol İş Sendikası 11. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul Yol-İş Sendikası'nın geçmişten bu güne süren çalışmalarını içeren sinevizyon gösterimi ile başladı. Divan üyelerinin genel kurula sunularak oylanmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. Programın açılış konuşmasını yapan Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Dünyadaki siyasal gelişmelerin yanı sıra, ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişmeler çalışma hayatımızın en önemli belirleyicisi durumundadır. Türkiye Neo-Liberal ekonomi politikalarıyla neredeyse tamamen bütünleştiği, piyasanın egemenliğinin arttığı özelleştirmelerin hız kesmeden devam ettiği yakın dönemdeki ekonomik gelişmeler, çalışma hayatında esnekleşme, güvencesizleştirme taşeronlaşma gibi sonuçlara neden olmuştur. Üretimin yerini ithalat almıştır, işsizlik artmıştır gelir dağılımı bozulmuştur. Vergi sistemindeki adaletsizlik sürmekte ve enflasyondaki artış çalışanların satın alma gücünü düşürmektedir. Son dönemdeki ekonomik politikalar ve uygulamalar, işçilerin sendikaların karşı karşıya olduğu zorlukları açık bir biçimde ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Türkiye ekonomisini son yıllarda büyüme hızında küçülme yaşamakta olduğunu ileri sunan Ağar, "Bu güne kadar ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün de maalesef önümüzdeki dönmede bu küçülmeden payını alacağı anlaşılmaktadır. 696 sayılı KHK ile asıl işin yapıldığı iş koluna göre tescil edilmiş iş yerlerinde geçiş yapan taşeron işçilerinin yaptıkları işe göre bağımsız, ayı iş yerlerin tesciline imkan verilmiştir. Böylece bazı sendikaların desteklenmesi için taşeron işçilerin kadrosuna geçirildiği kuruluşun asıl iş kolunda örgütlenmiş olan sendikalara üye olmaları engellenmiştir. Asıl iş kolundaki sendikaya üye olan işçilerin ise, üyesi oldukları sendikanın sağladığı haklardan yararlanmalarına imkan vermeyerek, Yüksek hakem kurulunun bağıtladığı toplu iş sözleşmesine mahkum edilmiştir. Maalesef Karayolları'nda asıl işin bir bölümünü üstlenmiş taşeronların yanında çalışan işçiler de kapsam dışı bırakılmıştır. Bu işçilerin sayısı 10 bin civarındadır. Görüldüğü gibi, 696 sayılı KHK bu işçileri kapsam dışında bırakarak, Yol-İş üyelerini ve ailelerini mağdur etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatlarına ilişkin de konuşan Ağar, "Kıdem tazminatı konusunu yılda birkaç kez gündeme getirilmektedir. Maalesef kıdem tazminatı konusu şimdi de hükumetimizin 2019 yılı orta vadeli programında bulunuyor. Kıdem tazminatın sık sık gündeme getirilmesi hepimizin moralini bozmaktadır. İşçinin emeğinin birikmiş ücreti olan, alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatını yük olarak gören anlayışa karşı bugüne kadar mücadele ettik.Bundan böyle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Kıdem tazminatımıza kimse dokunmayacaktır, bu konu konuda tereddüte yer yoktur. İşçinin kıdem tazminatına göz dikilmesin, pişirilip, pişirilip önümüze getirilmesin" sözlerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı
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