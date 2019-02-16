Sağlık Bakanı'ndan fenalaşan yolcuya müdahale

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da içinde bulunduğu Ankara-Ağrı seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra Erzurum'a indi.

AnadoluJet'in Ankara-Ağrı seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, aralarında çeşitli programlara katılmak üzere kente giden Bakan Koca'nın da olduğu yolcularıyla saat 08.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, etkili sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve elverişsiz hava koşulları sonucu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı pas geçmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 1,5 saat havada kalan yolcu uçağı, zorunlu olarak Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Fahrettin Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta rahatsızlanan bir yolcuya müdahalede bulundu. Yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım isteyen Mehmet Emin Çedrez isimli yolcu için uçak içinde anons yapıldı. Yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu. Anons üzerine Bakan Koca yolcunun yanına geçti. Çedrez'i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu iyiye gitti.

Öte yandan, uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanına inemeyerek pisti pas geçti. Uçak bir buçuk saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.