İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi
|16 Şubat 2019 12:56
|Yazdır
İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 10 ev tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.
Çatlağın son 2 günde giderek büyümesi sonucu evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.
Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.
Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti.
Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
16 Şubat 2019 15:06
|Uşak'ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
16 Şubat 2019 14:23
|Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar
16 Şubat 2019 14:05
|Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: İmar Barışı için 36 bin TL ödedim
16 Şubat 2019 13:51
|'Gençlerimiz internet bağımlılığıyla karşı karşıya'
16 Şubat 2019 13:45
|Bakan Kurum: Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı
16 Şubat 2019 13:41
|Başkent'te aile katliamı, önce eşini sonra kendisini öldürdü
16 Şubat 2019 13:30
|Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi
16 Şubat 2019 12:54
|Uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan polis yakalandı
16 Şubat 2019 12:06
|Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
16 Şubat 2019 12:05