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Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz." dedi
 16 Şubat 2019 13:07
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Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı - 2 (IPARD) kapsamında 5. başvuru çağrısıyla 250 milyon avro yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üretici ve yatırımcıya sunduklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) düzenlenen IPARD 2 - 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı'na katıldı.

Program, Türkiye'nin farklı yerlerinden TKDK'den aldıkları destekle başarıya ulaşmış girişimcilerin konuşmalarıyla başladı.

Burada konuşma yapan Pakdemirli, IPARD'ın AB sürecinin önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğunu, bu programı uygulayan TKDK'nin 42 ilde kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılarla buluşturduğunu, 16 alt sektördeki yatırımları desteklediğini ifade etti.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu tam anlamıyla tarihi bir destektir. Çünkü IPARD programı kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti de söz konusu. Bu muafiyetin yatırımcıya önemli bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz. 250 milyon avro çağrı bütçesinin yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşuyor."

- Hayvancılığa 1 milyar lira destek

Bu hibe paketiyle hayvancılık yatırımlarına 170 milyon avro yani 1 milyar lirayla destek olacaklarını, yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. 250 milyon avronun 80 milyon avrosu yani yaklaşık 500 milyon lirasını işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız. Yatırıma göre değişmekle birlikte et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile kesimhane yatırımlarının 3 milyon avroya kadar olan kısmını, süt toplama merkezlerinin kurulumuna yönelik yatırımların 1 milyon avroya kadar olan kısmını, meyve-sebze soğuk hava deposu ve paketleme yatırımlarının 1 milyon 250 bin avroya kadar olan kısmını, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarının ise 1,5 milyon avroya kadar olan kısmını destekliyoruz."

Kooperatifler, üretici örgütleri ve bunların hakim ortak oldukları tüzel kişiliklerin başvurularında da yüzde 60 hibe desteği uygulayacaklarını aktaran Pakdemirli, "Amacımız belli, rekabetçi, sürdürülebilir, AB standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş işletmeleri, ülkemize kazandırmak." dedi.
Anadolu Ajansı
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