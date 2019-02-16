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Başkent'te aile katliamı, önce eşini sonra kendisini öldürdü
Ankara'nın Kuşçağız Mahallesi'nde karısıyla tartışan koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü. Eşini öldüren koca daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti
|16 Şubat 2019 13:30
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