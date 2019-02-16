Bakan Kurum: Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızca bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde Hakkari ilimize yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımların bir kısmı konut, bir kısmı hastane, bir kısmı okul ve bugün işte millet bahçelerinin de içinde olduğu atık su, yağmur suyu gibi birçok proje var." dedi.

Bakan Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Hakkari'de, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ardından Sağlık Bakanlığınca gönderilen 9 ambulansın teslim törenine katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin problemlerini yerinde görüp tespit etmek için kente geldiklerini bildirdi.

İki gün önce Diyarbakır'da şehrin problemleri konusunda vatandaşlarla sohbet ettiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Dün de Van'daydık. Van ile ilgili Bakanlığımızı ilgilendiren projeleri yerinde gördük. Bugün de Hakkari'mizdeyiz. Gördük ki Hakkari'miz bir huzura kavuşmuş. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce yine Hakkari Yüksekova'daydık. Bakanlığımızca bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde Hakkari ilimize yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımların bir kısmı konut, bir kısmı hastane, bir kısmı okul ve bugün işte millet bahçelerinin de içinde olduğu atık su, yağmur suyu gibi birçok proje var. Devam eden yatırımlarımıza da baktığımızda yaklaşık 878 milyon liralık yatırım var. "

Kentin 3 ana problemi olduğunu aktaran Kurum, "Bu 3 ana problemden biri turizm ve turizmden kaynaklı, turizmin kullanılamamasından kaynaklı bana göre istihdam eksikliği, işsizlik." diye konuştu.

Kurum, kentteki sanayi ve turizmi artıracak projeleri istişare ettiklerini, tüm bakanlıklarla üzerilerine düşeni yerine getirmek üzere projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Mir Kalesi için regresyon projesi hazırlandığını anlatan Kurum, "Orayı inşallah bir millet bahçesi konseptinde, vatandaşımızın gidip geleceği, gezeceği bir proje haline getireceğiz ve bu sayede bu bölgedeki turizmi istihdamı artırma noktasında da önemli bir proje olacak." ifadesini kullandı.

- "Kayak pisti uzatılacak, otel yapılacak"

Kentteki önemli bir projenin de kayak tesisiyle ilgili olduğunu belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kayak tesisinin pistinin uzatılması aynı zamanda buraya, bu bölgeye hitap edecek bir otel projesinin de yapılması için Özel İdaremiz, Valiliğimiz ve Bakanlığımız ilgili birimleri bu projeyi geçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar. Bunun dışında bölgedeki sanayiyi de artıracak yeni organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri, tarımı daha organize hale getirecek, bölgedeki kilimi, halıyı bütün ülkemizde hatta yurt dışında pazarlayabilme imkanını ortaya koyacak atölyeleri de yine Valiliğimizle birlikte koordine edeceğiz ve bunu da süreç içerisinde inşallah yapıyor olacağız."

Kurum, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) bugüne kadar Hakkari'de birçok proje gerçekleştirdiğini anlattı.

Hem Hakkari'de hem de Yüksekova ilçesinde devam eden konut projeleri bulunduğunu belirten Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah bu projelere yenisini eklemek suretiyle Hakkari'deki konut problemini de inşallah çok yakın zamanda çözeceğiz. Diğer bir problem de şehir içindeki trafik problemi. Buna ilişkin de Cüneyt Başkanımızın ve Valiliğimizin birçok projesi var. Bu projeleri de inşallah Bakanlığımızca gerekli her türlü teknik ve mali desteği vermek suretiyle bu problemi de aşacağız. Bu problemleri aştığımız zaman Hakkari daha güzel bir Hakkari, daha huzurlu bir Hakkari olacak ki Hakkarili vatandaşlarımız bunların hepsini hak ediyorlar."

- "Ambulans sayısı 51'e yükseldi"

İl Sağlık Müdürlüğüne yeni 9 ambulans teslim ettiklerini, bununla birlikte ambulans sayısının 51'e ulaştığını kaydeden Bakan Kurum, 2002'de Hakkari'de 3 ambulans olduğunu, bugün sayının 51'e yükseldiğini vurguladı.

Kurum, "2 ambulans daha gelecek, 53 olacak. 2002'de iki 112 Acil hizmeti veren istasyonumuz vardı, bugün 15 112 Acil hizmeti veren istasyonumuz var. Sadece 3 tane Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hastane inşaatı gerçekleştirdik ve bunları da yapmaya devam ediyoruz. Artık araçlarımız karda dahi gidebilen, paletli, kar küreyebilen ambulanslarımızla vatandaşımıza sağlık noktasında her türlü hizmeti veriyoruz. Öncelikle Sağlık Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu desteklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Vali İdris Akbıyık da tüm sağlık personelinin il genelinde canla başla görev yaptıklarını belirtti.

Bu yıl bölgede yoğun kar yağdığını anlatan Akbıyık, "Buna rağmen gerek İl Özel İdaremiz, Karayollarımız, büyük çaba ve mücadele sergilediler. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan bir değerlendirmede Hakkari ilimiz sağlık hizmetlerinde Türkiye'de sağlık kalitesi açısından 5. sırada. Bu da bizim açımızdan onur verici." dedi.

Bakan Kurum daha sonra Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve diğer ilgililerle esnafı ziyaret etti, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.