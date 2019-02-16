1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: İmar Barışı için 36 bin TL ödedim

Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: "İmar Barışı için 36 bin TL ödedim
 16 Şubat 2019 13:51
Yazdır
Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: İmar Barışı için 36 bin TL ödedim

Nevşehir'in merkez Göreme beldesi Esentepe Mahallesinde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepesinin yıkılacağını öğrenen iş yeri sahibi Osman Kabalcı, "Ben 1994 yılından beri vergi ödüyorum. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim" diye karara tepki gösterdi.

Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinde başlayan kaçak yapı yıkımları esnasında Göreme Beldesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepe sine yıkım için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler geldi. Jandarma ekiplerinin yoğun önlem aldığı yıkım alanlarında, işyerinin yıkılacağını öğrenen Osman Kabalcı, karara tepki gösterdi. Kabalcı burada yaptığı açıklamada, "Ben 1994 yılından beri buradayım. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim. Buranın aykırı bir alan olduğuna inanmıyorum. Buraya turistler fotoğraf çekmek için geliyorlar" ifadelerini kullandı.


İmar barışı için 36 bin TL ödedim
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
16 Şubat 2019 15:06		 Uşak'ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
16 Şubat 2019 14:23
Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar
16 Şubat 2019 14:05		 'Gençlerimiz internet bağımlılığıyla karşı karşıya'
16 Şubat 2019 13:45
Bakan Kurum: Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı
16 Şubat 2019 13:41		 Başkent'te aile katliamı, önce eşini sonra kendisini öldürdü
16 Şubat 2019 13:30
İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi
16 Şubat 2019 12:56		 Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi
16 Şubat 2019 12:54
Uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan polis yakalandı
16 Şubat 2019 12:06		 Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
16 Şubat 2019 12:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 2
renk körlüğü 2
sanal aşkların mahkemede bitmesi 4
dillendirmek 3
sabır 1
sobanın yanındaki tuğla 3
yüksek bel pantolon 3
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 6
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 4
intihar etmek 4
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam