Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: "İmar Barışı için 36 bin TL ödedim

Nevşehir'in merkez Göreme beldesi Esentepe Mahallesinde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepesinin yıkılacağını öğrenen iş yeri sahibi Osman Kabalcı, "Ben 1994 yılından beri vergi ödüyorum. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim" diye karara tepki gösterdi.

Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinde başlayan kaçak yapı yıkımları esnasında Göreme Beldesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepe sine yıkım için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler geldi. Jandarma ekiplerinin yoğun önlem aldığı yıkım alanlarında, işyerinin yıkılacağını öğrenen Osman Kabalcı, karara tepki gösterdi. Kabalcı burada yaptığı açıklamada, "Ben 1994 yılından beri buradayım. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim. Buranın aykırı bir alan olduğuna inanmıyorum. Buraya turistler fotoğraf çekmek için geliyorlar" ifadelerini kullandı.