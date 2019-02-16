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Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar

Sağlık Bakanlığı tarafından gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi
 16 Şubat 2019 14:05
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Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında internet üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki 06 ED 1140 plakalı otomobili Etimesgut ilçesi 2668. Cadde üzerinde durdurdu. Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNTERNETTEN SATMIŞLAR

Ekipler, hakkında ihbar bulunan diğer şüpheli Abdullah E'nin da yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Abdullah E'nin ağabeyi Talat E'nin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığını belirledi. Abdullah E'nin kullandığı 67 ZD 351 plakalı otomobilin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) otoparkında olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Abdullah E'nin aracında yapılan aramalarda 40 adet hap ele geçirildi.

Öte yandan, aynı konudan yakalanarak tutuklanan Abdullah E'nin abisi Talat E'ye yönelik daha önceki operasyonlarda bin 510 adet hap ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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