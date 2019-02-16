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KDK'den tavsiye kararına uyan ÖSYM'ye teşekkür

Kamu Denetçiliği Kurumu: "ÖSYM'nin sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına 'nöbetçi nüfus müdürlüğü' uygulamasını 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildiğine yönelik yaptığı açıklama memnuniyet vericidir
 16 Şubat 2019 14:20
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KDK'den tavsiye kararına uyan ÖSYM'ye teşekkür

Kamu Denetçiliği Kurumu, (KDK), tavsiye kararına uyarak "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasını tüm sınavları kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kararını memnuniyetle karşıladı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında 46 sınav 59 oturumda 10 milyondan fazla kişinin ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, üniversiteye giriş sınavlarından memurluğa giriş sınavlarına, yabancı dil yeterlilik sınavlarından tıpta uzmanlık sınavlarına öğrenciler için hayatlarının en önemli ve geleceklerini belirleyecek sınavların ÖSYM tarafından yıllardır başarı ile uygulandığı bildirildi.

ÖSYM tarafından yapılan Mühendislik Tamamlama Sınavı'na girecek bir adayın, sınavdan dakikalar önce kimliğini kaybettiği ve nöbetçi nüfus müdürlüğü bulamadığı için yenisini çıkarıp sınava giremeyerek mağdur olduğu şikayetiyle KDK'ya başvurduğu belirtilen açıklamada, konuyu inceleyen Ombudsmanlığın, benzer şekilde çok sayıda mağdur olduğunu belirlediği ve bu mağduriyetlerin gelecek sınavlarda yaşanmaması için 29 Ocak 2019 tarihinde "Tüm sınavlarda adayların eğitim ve çalışma hakkı başta olmak üzere bütün hak ve hürriyetlerini etkileyebilecek hak kayıpları ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, sınavların gerçekleştirildiği merkezlerde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılması" konusunda ÖSYM ve İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, tavsiye kararımızda belirtildiği şekilde, sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade etmiş ve açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgilerinin her sınav için ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacağını söylemiştir. Sayın Prof. Dr. Aygün'e ve ÖSYM'ye teşekkür ediyoruz. KDK, bir kararı ile gelecekte oluşabilecek milyonlarca mağduriyeti önlemiş ve idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine katkıda bulunmuştur."
Anadolu Ajansı
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