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İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, servis şoförlerinin tahdit sorununu çözeceğini söyleyerek, "6 ay içerisinde sizin tahdit sorununuz çözüp size vermeyen namerttir. 6 ay içinde bu tahdit konusun ben çözeceğim" dedi
 16 Şubat 2019 14:35
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İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü ilk adresi Ataşehir'deki İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası oldu. Sabahın erken saatlerinde programın yapılacağı alana gelen İmamoğlu, burada servis şoförlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnaf Odasına çıkarak yöneticilerle sohbet eden İmamoğlu, sonrasında ise seçim otobüsünün üzerine çıkarak sokakta kendisini bekleyen servisçilere hitap etti. Servisçilerin sorunlarına yönelik açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlatarak, seçimde destek istedi.

"6 ay içinde sizin tahdit sorununuzu çözüp size vermeyen namerttir"

Servisçilere tahdit sorunuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "İnsanları asla ve asla tehditle korkuyla yönetmeyeceğiz. Bu konuyu göreve geldiğimiz an itibariyle hem sizin yetkilileriniz ve taraflarınızla hem bizim yönetim kadromuzla beraber size söz veriyorum. Maksimum alınacak kararlar meclis kararlar ne gerekiyorsa 6 ay içerisinde sizin tahdit sorununuz çözüp size vermeyen namerttir. Bu kadar net söylüyorum. 6 ay içinde bu tahdit konusunu ben çözeceğim. Ailelerinize, eşinize, çocuklarınıza benden selam saygı iletin, hepsinden dua istiyorum. İstanbul'u onlarla ve sizlerle yönetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ziyaretinin ardından İmamoğlu, daha sonra ilçedeki özel halk otobüsü şoförleriyle de bir araya geldi. Şoförlerin yollarda yaşadıkları sıkıntıları dinleyen İmamoğlu, göreve geldiği takdirde yapacağı çalışmalar hakkında da şoförlere bilgiler aktardı.

Ulaşımdaki atılacak yeni adımlara ilişkin projelerini aktaran İmamoğlu, "Toplu taşımayla ilgili çok özel, yenilikçi birçok karar alacağız. Bir kere toplu taşıma teşvik diye bir planımızı bir sene içerisinde devreye alacağız. Bunun içinde birçok husus var. Eğitimden ortak çalışma gruplarına kadar UKOME'de kuracağımız alt komisyonlarda sizin temsilcilerinizin varlığına kadar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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