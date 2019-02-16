1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?
 16 Şubat 2019 14:48
Yazdır
'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yaptırılan Ağullu Otobüs Terminali'nin açılış töreninde, her bölgeye ulaşımın çok önemli olduğunu söyledi.

Bölge yolları için Finike'den Kaş Kalkan'a kadar viyadüklerle, tünellerle yeni yol yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Kalkan'dan Elmalı'ya giden yolu da inşa edeceklerini bildirdi.

Batı Antalya'ya verdikleri havaalanı sözünü yerine getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, 5 milyon yolcu kapasiteli havaalanını 2021'de gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Vali Münir Karaloğlu da Kaş'ın batı Antalya'nın incisi, sakin şehir olduğunu belirterek, kentin denizi kirlenmesin, havası bozulmasın arzusunda olduklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ilçenin özlediği hizmetlerden birinin açılışını yaptıklarını, 2014-2019 yılları arasında Kaş'a en güzel hizmetleri verdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 359 projeyle 70 bin vatandaşa iş sahası açacaklarını aktaran Türel, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayarak hizmet ürettiklerini vurguladı.

Eli nasırlı çiftçinin de her zaman yanında olduklarını belirten Menderes Türel, akıllı köy sistemleri kurarak, üreticinin emeğini istismar eden simsarlara izni verilmeyeceğini kaydetti.

- "Türkiye'nin istikrarı bakımından önemli"

Daha sonra yağmur altında AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş'ta yoğun programları olduğunu dile getirdi.

Kaş için yaptıklarını, devletin yatırımlarını, projelerini paylaşacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Gece gündüz her yerde çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak burada yola, hizmete devam diyeceğiz. Vatandaşlarımız iki ittifak var. Hangisi Kaş'a hizmet edebilir, hangisinin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Antalya ile Kaş'a hizmet yapar bunu görüyorlar ve hesabını yapıyorlar. Menderes Türel'den daha iyi hizmet yapabilecek birisini görebiliyor musunuz? Herhangi bir projeyle karşınıza çıkan var mı? Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz? Vatanını, milletini sevenler, PKK'lıların, TİKKO'cuların, HDP'lilerin, DHKP-C'lilerin, ne kadar terörist varsa içinde olduğu bir ittifaka bu ülkeyi, şehirleri teslim eder misiniz?"

Projeleriyle beraber bu seçimin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı bakımından önemli olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, seçim günü güzel haberler beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Ankara'ya güzel haberler göndereceklerini, bunu da tüm dünyanın göreceğini de belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'
16 Şubat 2019 14:55		 'Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu'
16 Şubat 2019 14:42
İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü
16 Şubat 2019 14:35		 'Sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor'
16 Şubat 2019 14:15
'Bu benim işim, Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim'
16 Şubat 2019 13:53		 Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
16 Şubat 2019 13:07
CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
16 Şubat 2019 12:25		 CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
16 Şubat 2019 12:12
Anadolu Yakası'nın en değerli alanına 'şehir hastanesi' geliyor
16 Şubat 2019 11:13		 YSK Başkanı: Vatandaşlarımız bunları da kontrol etsin
16 Şubat 2019 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parfüm merakı 1
intihar etmek 4
çiçek 2
Diploma türüne göre askerlik 3
sad but true 2
Ahuzar 1
günaydın sözlük 2
sanal aşkların mahkemede bitmesi 4
tesel-ya 1
yaralı-bir-öykü 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam