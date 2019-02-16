'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Edirne mitinginde konuştu... İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Çok çalışarak Edirne ve ilçelerini artık, Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların yönetmesi lazım. İstanbul'u fetheden o güzel kumandan o kutlu yürüyüşü nereden başlattı? Buradan başlattı. O yüzden Edirne başka... Bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeğidir.

31 Mart'a hazır mıyız? İnanıyor muyuz? Öyleyse üstünüz. Yeni nesillere Edirne'de doğmak arzusu kazandırmak için çok çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde 'memleket işi gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zılletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en başarılı ve yayın şekilde uygulayan AK Parti olmuştur.

"ERGENE'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK"

Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için havzada büyük dönüşümü başlattık. Bütün bu atık sular nereden geliyor? Oralardaki fabrikalardan geliyor. Senin bu belediyelerin niye müdahale etmedi? Bu bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. Ergene havzasında son teknolojiye sahip 13 biyolojik atık üretme tesisi inşa ettik. Bekleyemeyiz, çünkü CHP'ye kaldıysak yanmışız. Edirne'nin içme suyu problemini çözdük.

Dün gece 3 saat ortak yayında milletime seslendim. Bize düşen anlatmak, oy vermek vatandaşımın kendi takdiri; demokrasi bu. Biz yapmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ama bu alanda bulunan 15 bin kişi de anlatacak. Bu yıl içinde Enez ve Lalapaşa'yı da doğalgaza kavuşturuyoruz. Edirne'de bir teknopark kurduk. Edirne'deki iş insanlarımıza, girişimcilerimize 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik.

"YENİ GAZ SAHALARI KEŞFETTİK"

Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Sadece 2018'de devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 93 yerli ve yenilenebilir durumdadır. Size bir müjde vereyim mi? Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Hadi bunu bir yerde söyle be... "Bu hükümete teşekkür ediyorum, bu kadar doğalgaz buldular" de. Ama söyleyemez. O sadece yalan üretir.

"BAY KEMAL SEN NEREDESİN"

Kartal'da binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki "nerede bu belediye başkanı" Beş gün sonra gidiyor. Kabadayılar gibi... Ama bay Kemal sen neredesin? Onun çok önemli işleri var. 21 vatandaşım şehit olmuş, 14 yaralım var, yok. Cenaze... 9 vatandaşımın cenaze törenine ben, arkadaşlarım hep katıldık. CHP'den sadece istifa etmiş olan Akif Hamzaçebi o gün oradaydı. Bay Kemal oraya gelemezdin be? Gelseydin ne olurdu? Bir şey mi olurdu sana? Onların çok önemli işleri var...

Yalan söylüyor. "Benim belediye başkanım oradaydı" 5 gün sonra... Onu geçtim, sen neredesin sen?

İçim yanıyor, canım yanıyor. Artık burayı gerçek modern bir şehir haline getirecek bir yönetime teslim edelim. Ülkemiz, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sosyal güvenlikten sosyal yardımlara kadar her alanda geri kalmıştı. İnanın umurlarında değildi. Uluslararası alanda sürekli mevzi kaybediyordu. Onların tek derdi kendi çıkarlarını koruyabilmekti.

Mesela dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik ya. Onlar batıda anyı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, batıda camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey... Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki, bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Ben de dedim ki, Fethiye Camii'ni açalım... "Camiyi açıyoruz" dediler. Minaresi niye yok? Kızlarım, kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. Ya işte diyor "muhalefet beni eleştiriyor" Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk... Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan.