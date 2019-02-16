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İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü.
|16 Şubat 2019 15:06
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Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu
Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.
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