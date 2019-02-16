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İletişim uzmanlığı sorularını değerlendiriyoruz

Binlerce adayın girdiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzmanlığı sınavını değerlendiriyoruz.
 16 Şubat 2019 15:10
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İletişim uzmanlığı sorularını değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 iletişim uzman yardımcısı almak için 29 Aralık 2018'de ilana çıkmıştı.

İletişim Uzmanlığı'na 14 ila 20 Ocak 2019 tarihleri arasında başvurular alındı. KPSS istenmediği için sınava binlerce aday başvuru yapmıştı.

Sınav ise bugün saat 10.00'da yapıldı.

Sınav toplamda 120 dakika sürdü. Adaylara 100 soru soruldu.

Sınava giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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