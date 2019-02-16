1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'nin adayından geri çekilme tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, geri çekilme iddialarını doğrulamadı. Ayan, 31 Mart gününe kadar seçim çalışmasının süreceğini belirtti.
 16 Şubat 2019 15:16
Yazdır
MHP'nin adayından geri çekilme tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, geri çekilme iddialarını doğrulamadı. Ayan, 31 Mart gününe kadar seçim çalışmasının süreceğini belirtti. Hamdi Ayan, kamuoyunda Cumhur İttifakı doğrultusunda MHP'nin adayının çekileceğine yönelik Zonguldak'ın da yer aldığı iddialara, "Onlar öküz altında buzağı ararlar" dedi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkarttığı Zonguldak'ta Cumhur İttifakı'nın yapılacağı iddiaları kamuoyunda geniş yer buldu. MHP'nin adaylarını çekeceği iddiaları üzerine MHP'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayan, "Bu konuyla ilgili basında çıkan bir haber doğrulutsunda yerel basına yansıyan bir takım haberler olduğunu takip ettim. Başta şunu söylemem gerekir ki bazı basın yayın organları benim siyasi hayatım boyunca hiç MHP ile ilgili olumlu bir haber yapmamıştır. Bu bazı basın yayın organları, genellikle öküz altında buzağı ararlar. Pireyi deve yaparlar. Yine böylesi haberlerden bir tanesini gördünüz. Bu gün ben Türkiye Kamu-Sen'de toplantı yaptım. Güçlü bir şekilde bizi karşıladılar. Şimdi yine ekibimizle birlikte büro açılışını yapacağız. Hemen arkasından ev toplantısı yapacağız. Akşam yine toplantılar şeklinde programlarımız devam ediyor. Bize gelmiş, bize söylenen hiçbir şey yok. Genel merkezimiz bu konuyla ilgili işimizin sahipleri olan genel başkan yardımcılarımız olsun, 'Sizler işinize bakın, partimizin adayısınız. 31 Mart seçimlerine kadar Zonguldak'ta seçimleri alın.' dediler. Talimat bize böyle geliyor. Bunun dışında gelmiş bir şey yok. CHP bizim seçimden çekilmemizi istiyor. Buradan demek ki MHP'nin adayı güçlü çıkıyor. Demek ki Hamdi Ayan favori durumdadır. Seçimi almaya en yakın adaydır. Bu bakımdan da herkes bizi hedef almaya başladı. Siyasi süreçlerde bunlar olur diyoruz. Sonuç itibariyle iki gün içerisinde YSK'ya listeler teslim edilecek. O saatten sonra şimdi benim çekilmem üzerinden algı oluşturan, benim çekilmem üzerinden seçim alacağını ifade edenler o gün geldiğinde Zonguldaklı hemşehrilerimizden seçmenlere ne söyleyecekler. O zaman onlara kalan şey müsaade edecekler ve biz seçimleri alacağız" dedi.

"Bunların işi gücü ortalığı karıştırmak"

Geri çekilmek için teklif iddialarına da tepki gösteren Ayan, "Bu işin hiçbir hal ve teklifi olmaz. Böyle bir sonucu kabul etmem. Ben size en üst düzeyden bir şey söylüyorum. Bu işin muhatabı benim, benim muhatabım genel merkez. Bu konuyla ilgili genel merkezimizin talimatı programlar aksamadan yoğun bir şekilde devam edecek. Aday olarak benim devam edeceğim söylendi. Çanakkale adayının çekilmesiyle ilgili hiç konuyu bilmiyorum. Yazılanlardan çizilenlerden görüyorum. Tabii ki genel merkezlerimiz bir ittifak süreciyle açıklama yapacaklardır. Bu doğrultuda sizler de bunları takip edeceksiniz. Net olarak ben adayım yoluma devam ediyorum. Az önce de söyledim. Bu bazı basın yayın organları tarihinin hangi noktasında Milliyetçi, Ülkücü hareket için olumlu bir haberini göreceksiniz. Bunların işi gücü ortalığı karıştırmak. Başka bir felsefesi yok ki o yüzden ben onlara itibar etmiyorum. Mesele budur" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03		 Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40		 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50		 FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45		 Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00		 17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu 14 Şubatta tek taş reklamı yapılmaması 1
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
sözlükte hareketlilik 1
entryyi okumadan beğenmek 1
yüksek bel pantolon 5
eğer ki 1
Göbeklitepe 6
Bütün kadınların kafası karışıktır 3
ayna grubunu kör sanmak 1
söz ve müzik 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam