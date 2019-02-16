1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu, ezilme tehlikesi geçirdi

Kilis'te sigarayı bırakanlar için gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu zor anlar yaşadı.
 16 Şubat 2019 15:23
Yazdır
Bakan Kasapoğlu, ezilme tehlikesi geçirdi

Kilis'te sigarayı bırakanlar için gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu zor anlar yaşadı. Bir an önce bisikletlerini almak isteyenler sahaya hücum etti, kimi ise tribünden atladı. Bakan Kasapoğlu, bisikletini almak isteyenlerin arasında kalırken, bisikleti almaya başaranlar ise depar atarak, sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Belediyesince sigarayı bırakanlara yönelik düzenlenen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyasında bin bisikletin dağıtım törenine katıldı. Törende dağıtım sırasında ilk bisikletleri teslim eden Bakan Kasapoğlu, sahadan çıkmadan yapılan anons ile tribünde oturan yüzlerce kişi sahaya hücum etti. Bir an önce bisikletine kavuşma heyecanı yaşayan hak sahiplerinden bazıları ise tribünden atladı. Bakan Kasapoğlu, yüzlerce hak sahibinin arasında kaldı. Bisikletlerini alanlar ise büyük sevinç yaşadı. Bisikletine kavuşan hak sahipleri, bisikletleri ile kısa mesafeli depar attı.

7 Aralık Stadyumu'nda renkli görüntülerin yaşandığı bisiklet dağıtım programında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti'nin sözünde durduğunu ifade ederek, "15 bin eve 15 bin bisikleti dağıtıyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Bunun bedelini çocuklar biliyorsunuz. Birincisi bir kimse karnesinde zayıf getirmeyecek, anneler babalar karnelerinde çocukların zayıf olmasını isteyen var mı ? Çocukların bize en büyük hediyesi karnelerini zayıf getirmemesidir. Zayıf olanlar zayıflarını bitirecek, zayıf olmayan teşekkür olacak, teşekkür takdir alacak. İkincisi ninemizden dedelerinden, annenizden babanızdan sigara içen varsa sigara içenleri sigarayı bıraktıracaksınız. Sigara içmeyeceksiniz sigara içenlerin sigarasını bıraktıracaksınız. Üçüncüsü günde en az bir iki saat bisiklete bineceksiniz, kuvvetli sağlıklı nesiller olacaksınız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da misafirperverliğin sembol şehri Medine'nin kardeş şehri kadirşinas vefakar cefakar Kilis, Kilisliler ile birlikte olmaktan mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bakanlığımız olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanında olduk inşallah bundan sonra da enerjimizle varımız da yolumuza sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler Kilisliler olarak tüm dünyaya önderlik ettiniz. Önceliklisiniz, son üç buçuk yıldır, 4 yıllık süreçte Suriyeli kardeşlerimize kucak açmanın onların ocaklarına yeniden yaktınız. Gerçekten asırlar boyu yüzyıllar boyu unutulmayacaktır. Bir erdem örneğidir. İnsanlık örneğidir. Ve İnşallah sizler hem bunun Ecrin'i Rabbimizin nezdinde hem de tarihte bir destan olarak, gelecek nesillere Kilis halk olarak aktaracaksınız. İnşallah Bizler de sizin bu kardeşliğinizi, güzel kadirşinaslığınıza şahitlik edeceğiz. Sevgili gençler Kilis hemşehrilerim sizler bizim geleceğimizin teminatımsınız ümidimsiniz. Ama sadece bizim değil tüm dünyanın dünya mazlumlarının umudunuz ümidisiniz bizler için ne yapsak azdır" diye konuştu.

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'ın da konuşma yaptığı programa Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile Belediye Başkana adayı Mehmet Abdi Bulut ve diğer yetkililer de katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03		 Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40		 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50		 FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45		 Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00		 17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasin suresi 1
Şiir olmak 2
sakız çiğnemek 4
zara 2
sözlükte tek başına kalmak 2
Ahuzar 1
fikret kızılok 1
hoşgörü 4
haydari nerede kaldı cemşit 2
küçük yerin büyük adamı olmak 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam