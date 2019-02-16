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MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 3 ilçe ve 17 belde olmak üzere toplam 20 belediye başkan adayı daha belli oldu.
 16 Şubat 2019 15:27
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MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya ve Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdulllah Çakmak aday gösterildi.

Parti, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa Küçükhüyük beldesinde Recep Esen'i, Sinanpaşa Taşoluk beldesinde Fatih Davas'ı ve Sultandağı Dereçine beldesinde Mustafa Türk'ü, Bilecik Merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır'ı ve Bozüyük Dodurga beldesinde Fatih Taştan'ı, Bolu'nun Mudurnu Taşkesti beldesinde Mehmet Öztürk'ü, Edirne'nin Meriç Subaşı beldesinde Erkan Aydın'ı, Isparta'nın Gönen Güneykent beldesinde Hidayet Can'ı, Kırklareli'nin Merkez Kavaklı beldesinde Gizem Bayram'ı ve İnece beldesinde Veysel Atman'ı, Babaeski Karahalil beldesinde Oğuzhan Cengiz'i, Pınarhisar Kaynarca beldesinde Halil İnan Mazman'ı, Lüleburgaz Ahmetbey beldesinde Güldüren Başoğul'u, Lüleburgaz Büyükkarıştıran beldesinde Yakup Demir'i, Sivas'ın Altınyayla Deliilyas beldesinde Tezcan Yılmaz'ı, Şarkışla Gürçayır beldesinde Seyfettin İlhan'ı ve Gemerek Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz'ı aday olarak belirledi.
İhlas Haber Ajansı
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