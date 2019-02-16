Belediye Başkanı Soylu'dan o Vekile hem teşekkür hem sitem

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın Çevreyolu Peyzaj Düzenleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Menderes Belediyesi tarafından yılbaşında başlanan 12 kilometrelik Menderes Çevreyolu Projesiyle ilgili Özdere'de açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'a Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'dan eleştiri geldi. Sosyal medya üzerinden Bayır'ın konuşma videosunu paylaşan Başkan Soylu, milletvekilini içeriğinde teşekkür ve sitemin olduğu yazıyla eleştirdi.

"Böyle vekil, böyle başkan adayı dostlar başına"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın halkı kandırmaması gerektiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " Bizim tarafımızdan 12 kilometre Çevreyolu Peyzaj Düzenlemesinin ne kadar muhteşem olduğunu gören ve kabul eden İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'a teşekkür ederim. Ancak bir vekilin bizim tarafımızdan yapılan Çevreyolu Peyzaj Düzenlemesini sanki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış gibi gösterip yalanlar söylemesini, halkı kandırmaya çalışmasını esefle kınadığımı da ifade etmek istiyorum. Menderesli hemşehrilerimiz yalan siyasetle hiçbir yere varılamayacağını bu memlekete kimin neler yaptığını Menderes'e kimin çelme taktığını çok iyi biliyor ve görüyor. Sayın vekilin ve arkasında duran Menderes Belediye Başkan Adayı'nın da bunu görmesini ve bundan ders almasını rica ediyorum. Yaşanılan bu komikliği de Menderes halkının vicdanına teslim ediyorum" dedi.

Yol göndermesi

Başkan Soylu, Bayır'ın 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerin üstünü Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu örtmeye çalışıyor' sözlerine de, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes'e ne hizmet yaptı da biz üstünü örttük. Biz bir şeyin üstünü örttüysek o da İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçemizde kazıp bıraktığı bizi çamurlu, çukurlu yollara mahkum ettiği yollardır. Tüm yolları asfalt çalışmalarımızla üstünü kapattık" ifadelerini kullandı.