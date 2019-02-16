Muharrem İnce: İstifa edip gitmek bir çözüm değil
|16 Şubat 2019 15:41
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CHP'li Muharrem İnce, partili seçmene tartışmaları bir kenara bırakıp, birlikte çalışma çağrısında bulunarak, "Parti içinde yanlış işler yapılmış olabilir. İstifa edip gitmek bir çözüm değildir, küsmek bir çözüm değildir. Herkes bulunduğu yerde kalıp, mücadele edecek." dedi.
Muharrem İnce, CHP'nin Çankaya ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında bir konuşma yaptı.
CHP Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl ve Murat Emir ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Çankaya Belediye Başkan adayı Alper Taşdelen ve Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in de katıldığı programda İnce, partililere birlik mesajı verdi.
CHP içerisinde yanlış işlerin olabileceğini ancak küsülmemesi gerektiğini vurgulayan Muharrem İnce, Alper Taşdelen'in CHP kurultaylarında kendisine destek vermediğini ancak şimdi yan yana bulunduklarını örnek gösterdi.
İnce, "Parti içinde yarışta ayrı düşebiliriz. Benim yanımda olsalar daha iyi olurdu. Yanlış işler yapılmış olabilir. İstifa edip gitmek bir çözüm değildir. Küsmek bir çözüm değildir. Herkes bulunduğu yerde kalıp, mücadele edecek." diye konuştu.
Muharrem İnce, konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
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