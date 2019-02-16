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Dereye düşen emekli güvenlik korucusu boğuldu
Siirt'in Baykan ilçesinde dengesini kaybederek, dereye düşen kişi boğuldu.
|16 Şubat 2019 15:45
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Siirt'in Baykan ilçesinde dengesini kaybederek, dereye düşen kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinde yaşayan Fahrettin Sarsılmaz (48) Gülbuldu Deresi'nin kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, düştü.
Çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarılan Sarsılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sarsılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sarsılmaz'ın emekli güvenlik korucusu ve epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
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