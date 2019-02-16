18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor: Duvalı Tatlı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi. Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek müşterilerine sunmaya başladı. Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı. 18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor.

Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz. Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruz" dedi. Tatlının taklitlerinin de son yıllarda üretildiğini belirten Çiftçi, orijinal 'Duvalı Tatlı'yı yalnızca kendilerinin ürettiklerine dikkat çekti.

HEM DUALI HEM 'DUVALI' TATLI

Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, "Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı. Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra 'Duvalı Tatlı' isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

GÜNDE BİN TATLI

Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, "Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir'den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yakın zamanda hizmete giren Bursa-İstanbul otoyolundan dolayı eski yolda kaldıklarını belirten Çiftçi, "Tatlının müdavimi olan müşterilerimiz Orhangazi'ye geldiklerinde otoyoldan çıkarak dükkanımıza geliyorlar. Hem burada tatlılarını yiyor hem de paket yaptırarak yanlarına alıp yollarına devam ediyorlar" dedi.