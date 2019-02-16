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Kıblesi ters caminin imamı da köyden ayrıldı

Yalova'nın Sugören Köyü'nde 37 yıl boyunca kıblesi yanlış olarak namaz kılınan caminin hocası, doğru yönü gösteren çizgiler cemaat tarafından sökülerek eski kıble yönüne doğru namaz kıldırması istenince tayinini isteyip köyden ayrıldı.
 16 Şubat 2019 16:00
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Kıblesi ters caminin imamı da köyden ayrıldı

Yalova'nın Sugören Köyü'nde 37 yıl boyunca kıblesi yanlış olarak namaz kılınan caminin hocası, doğru yönü gösteren çizgiler cemaat tarafından sökülerek eski kıble yönüne doğru namaz kıldırması istenince tayinini isteyip köyden ayrıldı.

Yalova'ya bağlı Sugören Köyü'nde kilise temelleri üzerine inşa edilen Sugören Merkez Camii'nin mihrabı ilk yapıldığı şekilde yıllarca kullanıldı. Cami, 1981'de yıkılıp yeniden yapılırken de aynı temeller üzerine oturtuldu. Hata 37 yıl boyunca fark edilmedi. Köylüler ibadetlerini hiç aksatmadı, ancak kıble yönünün doğru olup olmadığı hep konuşuldu. Camiye gelen İsa Kaya adlı imam ise, kıblenin yanlış olduğunu fark ederek, cami içerisine doğru yönü gösteren çizgiler çizdi ve namazı bu tarafa kıldırmaya başladı. Hatta Yalova Müftülüğü kıble yönünde 32.93 derecelik bir sapma olduğunu belirten bir yazı da gönderdi. Bir süre daha namaz doğru yönde kılındı, ancak cemaat daha sonra bu çizgileri sökerek yeniden eski kıble yönüne doğru namaz kılmaya başladı. Bu duruma karşı çıkan imam İsa Kaya ise bir dilekçe gönderdiği Yalova Müftülüğü'nden başka bir camiye tayinini istedi. Kısa süre içerisinde tayin işlemi tamamlanan imam camiden ayrılınca cami hocasız kaldı. Halen camide namazları köydeki emekli bir imam kıldırıyor.

Sugören Merkez Camii'nde yaşanan kıble polemiği köy halkını da ikiye böldü. Bir kısım vatandaşlar ibadetlerinin kabul olmayacağını düşünerek köyün öbür ucundaki diğer camiye gitmeye başladı.
İhlas Haber Ajansı
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