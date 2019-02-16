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CHP'li Ağbaba: Bu bir seçim, savaş değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Bu bir seçim, savaş değil. Birileri savaş ilan etmiş"
 16 Şubat 2019 16:09
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CHP'li Ağbaba: Bu bir seçim, savaş değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu bir seçim, savaş değil. Birileri savaş ilan etmiş." dedi.

Ağbaba, partisinin ve ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ittifakı kuran ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için fedakarlık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Ağbaba, bir taraftan ülkede hiç yaşanmamış olayların yaşandığını, diğer taraftan ittifaklarına karşı sesler yükseldiğini dile getirdi.

Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"En son bu ittifaka terörist denildi. Ben bilmiyorum burada teröristlere benzeyen kimse var mı? Bu ittifakın bir ruhu, lideri var. Ruhu Kuvayımilliye'dir. Bu ittifakın lideri, birileri emperyalistlere diz çökerken, sarayından İngilizler'e gemiyle kaçarken emperyalistlere meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu bir seçim, savaş değil. Birileri savaş ilan etmiş. 31 Mart'ta bir şeye karar verecek, belediyede yaşayan insanlar. Belediyenin kim tarafından yönetileceğine karar verecek. Biz kimseye karşı savaşmıyoruz, kimseye karşı savaş vermiş değiliz. Her türlü yalan, iftira var değerli arkadaşlar. Ne deniyor? 'Bunlar teröristlerle beraber'. Geçmişinize bakın, neler yaptığınıza bakın."

Konuşmaların ardından adayların tanıtımı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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