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Dolandırıcılık iddiasıyla 2 emekli polis gözaltında

Şehit ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek iş adamlarından para toplayıp haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen emekli 2 polis gözaltına alındı
 16 Şubat 2019 16:27
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Dolandırıcılık iddiasıyla 2 emekli polis gözaltında

İstanbul'da şehit ailelerine yardım adı altında iş adamlarından para toplayarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen emekli 2 polis yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, emekli emniyet müdürü İsmail D. ve emekli polis memuru Ahmet Murat D'nin, bir iş adamından şehit ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek para aldıkları ancak söz konusu yardımı gerçekleştirmedikleri şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmada, şüphelilerin benzer yöntemle çok sayıda iş adamından 300 bin lira topladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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