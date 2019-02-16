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Dolandırıcılık iddiasıyla 2 emekli polis gözaltında
Şehit ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek iş adamlarından para toplayıp haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen emekli 2 polis gözaltına alındı
|16 Şubat 2019 16:27
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İstanbul'da şehit ailelerine yardım adı altında iş adamlarından para toplayarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen emekli 2 polis yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, emekli emniyet müdürü İsmail D. ve emekli polis memuru Ahmet Murat D'nin, bir iş adamından şehit ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek para aldıkları ancak söz konusu yardımı gerçekleştirmedikleri şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Soruşturmada, şüphelilerin benzer yöntemle çok sayıda iş adamından 300 bin lira topladığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonda, 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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