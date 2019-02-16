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SGK eski il müdürü, Pitbull saldırısında yaralandı
Osmaniye'de, Mehmet Yılmaz(62), kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
|16 Şubat 2019 16:42
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Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu İl eski Müdürü Mehmet Korkmaz'ın(62), Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki kaldırımda yürüdüğü sırasında karşısına pitbull cinsi bir köpek çıktı.
Köpeğin saldırdığı Korkmaz'ı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Kolu ve bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada olayın ardından kaçan köpeğin kime olduğu ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı.
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