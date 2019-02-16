1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bürokraside işlemlerin azaltılmasını hedef edindik'

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: - "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik"
 16 Şubat 2019 16:50
Yazdır
'Bürokraside işlemlerin azaltılmasını hedef edindik'

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik." dedi.

İnce, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü, ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen İnce, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'nin Adana ayağını gerçekleştirmek üzere kente geldiklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren İnce, "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik." diye konuştu.

İnce, hedeflerini gerçekleştirmek için İZDES Projesi'ni hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Projeyle kendi birimlerimizin hizmet kapasitelerini ölçmeyi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmeyi, sahadaki görüş ve önerileri doğru bir şekilde bakanlık merkezine aktarmayı, valiliklerimizde tespit ettiğimiz iyi uygulama örneklerini paylaşmak suretiyle, diğer illerle birlikte İZDES Projesi'ni başlatmış bulunuyoruz. Projemizin birinci ayağını önceki dönemde tamamladık, bu teknik boyuttu. Biz bugün ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. İkinci ayağında da bakan yardımcıları başkanlığında, 'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği' temasıyla çalışma başlattık."

Çalışmalarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur." vizyonuyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan İnce, "Biz de milletin gönlünü kazanacak hizmetleri gerçekleştirmek için İZDES Projesi'ni yürütüyoruz. Bu projemiz kapsamında, illerimizde 112, göç, AFAD, güvenlik ve trafik hizmetlerimizin, vatandaşımıza dokunan daha önceden gerçekleştirmeye başladığımız bir dizi toplantıların nasıl yürüdüğünü yerinde bizzat görüp, tespitlerimizi ve değerlendirmelerimizi yapıp, buradaki arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bizler her zaman aziz milletimizin bu çalışmalarda desteğini gördük. Onları her zaman yanımızda hissettik, onların bizlere verdiği bu hissiyat bizleri cesaretlendirdi, güçlendirdi." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03		 Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40		 9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50		 FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45		 Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00		 17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emoji 2
rakı-balık 1
fikret kızılok 1
reynmen 1
kredi kartı geçmeyen işletme 2
batıl inanç 1
diyet yapana kurulacak cümle 3
Kan grubu 2
sabır 2
intihar etmek 4
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam