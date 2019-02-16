Marmara'da poyraz etkisini sürdürüyor
İki gündür etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor
|16 Şubat 2019 17:09
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Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'ne demirledi.
Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.
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