Sivil memurlardan 'özlük hakları iyileştirilsin' talebi

Sivil Memurlar Sendikasına (Sime Sen) bağlı çalışanlar, 3600 ek göstergenin tüm kurumlarda uygulanmasını ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Kızılay'daki İzmir Caddesi'nde bir araya gelen sivil memurlar adına açıklama yapan Sime Sen Genel Başkanı Serdar Dursun, 3 milyon kamu personelinin ortak sorunlarını dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

Bütün kurumlar için eşit hakların gelmesini istediklerini vurgulayan Dursun, "Belli kurumlara verilmesi düşünülen 3600 ek göstergenin kurumlar arası ayrım yapılmadan hakkaniyetli ve ölçülü bir şekilde çalışan tüm devlet memurlarına verilmesini talep etmekteyiz." dedi.

Serdar Dursun, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda gösterilen çoğu vatandaşın yüksek öğretim kurumlarından mezun olduğunu, kişilerin öğrenim durumlarına ve mesleklerine göre istihdam edilmeleri gerektiğini kaydetti.

Kamuda çalışan devlet memurlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen Dursun, şöyle konuştu:

"Devlet memurlarının içerisinde bulunduğu şartlar gittikçe zorlaşmakta. Kamudaki adaletsiz gelir dağılımının düzeltilmesi ve enflasyona karşı ezilmemek için maaşlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Emeklilere verilen ve bizi ziyadesiyle memnun eden bayram ikramiyelerinin, kamuda çalışan tüm memurlara verilmesini istiyoruz."

Mülakat sisteminin düzenlenmesi gerektiğini de belirten Serdar Dursun, "Yükselme ve unvan değişikliği için yapılan sınavlardaki tüm mülakatlar kaldırılmalıdır." diye konuştu.