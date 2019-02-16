Göreve yeni başlayan itfaiye erleri yemin etti

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, katıldığı itfaiye erlerinin yemin töreninde konuştu. Gümrükçüoğlu, "Halka hizmet hakka hizmettir. Belediyecilik hizmetini en güzel anlatan ifade budur. Belediyecilik hizmeti, halka hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanmaktır" dedi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilen 82 itfaiye erinin yemin töreni ile itfaiye teşkilatının dua merasimi Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi. Törende itfaiye erlerine seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Bu kutsal görevi yıllardır sürdürmekte olan en tecrübelisinden yakın geçmişte KPSS imtihan sonuçları ile birlikte aramıza katılıp bu mükemmel yemin törenini yapmış olan genç arkadaşlarıma kadar tüm itfaiye teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

İtfaiye teşkilatının toplum için canını ortaya koyduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Genç kardeşlerim, sizin yanınızda tecrübeli arkadaşlarınız var. 82 yeni arkadaşımız, Trabzon'umuzun 18 ilçesine, 693 muhtarlığımıza büyük bir fedakarlıkla hizmet etmiş olan bu güzel orduya katılmış olmanızı tebrik ediyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz genelinde yapılan KPSS imtihanının neticesinde, tamamen kendi bilginiz ve yetenekleriniz neticesinde hak edeni hak ettiği yere getirmeye gayret ettik. Bu durum, Türkiye'de adaletin, hakkın, hukukun nasıl korunduğunun güzel bir örneğidir. Sizlerinde görev süreniz, bütün ömrünüz boyunca aynı hakka ve hukuka, adalete ve en başta da yaşama hakkına vereceğiniz hizmetlerde bunu hiç unutmayacağınıza eminim. Yemininizde de işaret edildiği gibi halka hizmet hakka hizmettir" diye konuştu.

'HEP EN ÖNDE ONLARDI'

İtfaiye hizmetinin farklı bir hizmet olduğunu aktaran Gümrükçüoğlu, "Belediyecilik hizmetini en güzel anlatan ifade budur. Belediyecilik hizmeti, halka hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanmaktır. Gereğinde hayatınızı ortaya koyarak çocuğu, bebeği, yaşlımızı kurtarmak için hayatını ortaya koyan sizlersiniz. Allah'ın muhafazası altında olmanız için hepimiz dua ediyoruz. Dünyada itfaiye hizmeti çok farklı bir hizmettir. Sadece yangınlarda değil, bir depremde, bina göçmesinde, trafik kazasında, denizde hep varsınız. Ben itfaiyeci arkadaşlarımla yıllarca çalıştım. Hep en önde onlardı. Vazifenizin yanı sıra bu çalışmaların sevabının ne kadar büyük olduğunu yaşayıp göreceksiniz. Benim özellikle itfaiye teşkilatına katılan genç arkadaşlarımdan ricam şudur: Her zamanki gibi saygıda kusur etmeyin. Saygı, sevgi, kardeşlik içinde çalışma hayatınızı sürdürün" dedi.