Hükümlüler cezalarını okul boyayarak çekti

NİĞDE'de hükümlüler, Değirmenli Beldesi'nde Atatürk İlkokulu'nda boya ve tadilat çalışması yaptı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 19 hükümlü cezalarını sömestr tatilinde okulları boya-badana ve tadilat çalışması yaparak çekti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, okulda incelemelerde bulundu.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Hem okulumuzu ziyaret ediyoruz hem de okulumuzda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından işleri yerinde görüyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştı. Bu protokol doğrultusunda da artın denetimli serbestlik hükümlülerince bu tür işlerin yapılması öngörüldü. Bizde bu çalışmaları yerinde gördük" dedi.

19 HÜKÜMLÜ ÇALIŞTI

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde'de 19 hükümlünün okulların boya-badana ve tadilat çalışmalarını yaparak, hem cezalarını infaz ettiklerini hem de kamu yararına çalıştıklarını belirterek, "Değirmenli İlkokulu'nda ve Niğde merkez Muhsin Yazıoğlu Ortaokulunda çalışmalar yapıldı. 19 hükümlümüz bu çalışmalarda yer aldı. Hem cezalarını infaz ettiler, hem de kamuya yararlı iş maiyetinde okulların tamiratlarında görev yaptılar" dedi.