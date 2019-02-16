24 yıl sonra avukatlık cübbesini giydi

KIRIKKALE'de Bekir Özdemir(53), babasının hastalığı nedeniyle 1992 yılında bıraktığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2008 yılında 'af' ile döndü. Gece fabrikada çalışıp, gündüz derslere girerek mezun olmayı başaran Özdemir, geçen yıl da fabrikadan emekli olup, stajını tamamladı. Bekir Özdemir, okulu bırakmasa 1995 yılında giyeceği avukatlık cübbesini, 24 yıl sonra giydi.

Evli ve 3 çocuk babası Bekir Özdemir, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni derece ile kazandı. Bekir Özdemir, mesane kanseri olan babası Sadık Özdemir ile ilgilenmek için 2'nci sınıfta okulu bırakıp, memleketine döndü. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda işçi olarak çalışmaya başlayan ve bir süre sonra babasını kaybeden Özdemir, 2008 yılında çıkarılan 'af' ile üniversiteye geri döndü. Fabrikada gece vardiyasında çalışıp, haftanın 2 günü İstanbul'a giderek derslere ve sınavlara giren Özdemir, 2011 yılında mezun oldu. Ancak fabrikada çalıştığı için stajını ertelemek zorunda kaldı. Geçen yıl emekli olan Özdemir, hemen avukatlık stajına başladı. Stajını tamamlayan Özdemir, avukatlık ruhsatını, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır'ın elinden aldı. Ardından da avukatlık bürosu açtı.

'AVUKATLIK STAJINI İŞÇİ OLDUĞUM İÇİN YAPAMADIM'

Özdemir, 2011 yılında üniversiteyi bitiridğini ancak fabrikada çalıştığı için avukatlık stajını ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Emekliliğinin ardından staja başlayıp, cübbesini giyip, ruhsatını aldığını anlatan Özdemir, "Eşimin ve çocuklarımın desteği ile Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır'ın yanında stajımı tamamlayarak, avukat oldum. En büyük idealim avukat olmak ve insanların hakkını korumaktı. Araya çeşitli engeller girdi, bu hayalimin gerçekleşmesi uzun yıllar aldı. Avukatlıktan maddi beklentim yok. Bu mesleği çok seviyorum. Sağlığım elverdiği müddetçe avukatlık yapmak istiyorum" diye konuştu.

'MUTLULUK VE KIVANÇ DUYUYORUM'

Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır da Bekir Özdemir ile birlikte 1985 yılında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun çırak okuluna birlikte girdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben 1990 yılında hukuk fakültesini kazandım, kendisi de 1991 yılında hukuk fakültesini kazandı. Babasının rahatsızlığı sebebiyle okuldan ayrılma durumu oldu. Daha sonra kendisi afla okula döndü ve okulu bitirdi. Emekliliği hak ettikten sonra 'ben de varım' dediği anda biz de kucakladık, elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Bugün onun ruhsatında Baro Başkanı olarak benim imzamın olmasından mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Büyük bir zevk ve benim için onur arkadaşımın ruhsatına imza atmak. Bundan sonraki meslek hayatında da yanındayız."