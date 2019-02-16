AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsterdim ki üç beş aday çıksın, şehir hakkında düşündüklerini söylesin, biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Vatandaş da 'Evet Ankara'ya bu adam hizmet eder.' desin fakat ne yazık ki göremiyoruz." dedi.

Özhaseki, Türk Kamu-Sen Genel Merkezi'ndeki toplantıda, PKK'lıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mağdur ettiği insanların evlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde bir yıl gibi bir sürede yaptırıp teslim ettiklerini anımsatarak, bölgeye yaptığı çalışmaları anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özhaseki, "Ortak noktaları şu, bunlara para verenler aynı, örgütleyenler aynı, istihbarat bilgisi verenler aynı, istekleri de aynı. İki şey istiyorlar. Bir, bu ülkeyi bölüp, parçalayıp, küçük kalmasını istiyorlar, güçlü olmasını istemiyorlar. İkincisi de ülkenin güney sınırlarında bir terör devleti kurulsun, bu terör devleti de her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olsun, istedikleri bu. Bu gerçekleri gördüğümüz halde 'Beka meselesi var' demeyelim mi?" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, yerli ve milli olmaya önem verdiklerini söyledi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde yapılan yatırımları anımsatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Ankara'mızda da uzun bir çalışma yaptık, hazırladığımız kitapçıkta da anlatmaya çalıştık. Bunun dışında ulaşımda neler yapacağımız, raylı sistemi nerelere taşıyacağımız, yeşil alanları nerelerde inşa edeceğimiz, millet bahçelerini nerelerde yapacağımız, kadınlar ve gençler için projelerimizin ne olduğunu, engelliler grubuyla ilgili ne düşündüğümüzü tek tek yazmaya çalıştım.

Üzülerek söylüyorum ne yazık ki karşıda değerli bir arkadaşımız var diyelim. O arkadaşımızdan hala bir cümle proje duyamadık. Televizyonda, 'Arkadaşımızın bir projesi varsa lütfen söylesin.' dedim. O da 'Su fiyatlarını düşüreceğim, en büyük projem bu.' dedi. Su, otobüs ve ekmek fiyatları tarifelidir, proje olmaz bundan. Belediye maliyet çıkarır, bunun üzerinden bir şey söyler."

Özhaseki, Ankara'yı geleceğe taşıyacak projeler belirlediklerini vurgulayarak, "İsterdim ki üç beş aday çıksın, şehir hakkında düşündüklerin söylesin, biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Vatandaş da 'Evet Ankara'ya bu adam hizmet eder.' desin fakat ne yazık ki göremiyoruz." diye konuştu.

Belediyelerin elindeki imkanları kendi sanayisine, ticaret erbabına gönderdiklerinde müthiş kapılar açılacağını belirten Özhaseki, Ankara'yı gayretlerle başka bir kent yapacaklarına işaret etti.

- "Bu bir kader ortaklığıdır"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı da Cumhur İttifakı'nın sadece Türkiye'nin iç dinamiklerine ilişkin bir ortaklık olmadığını belirterek, "Türkiye'nin geleceğine ilişkin uluslararası perspektifi de hesaba katan bir iktidar yapısı olarak ortaya çıktı. Bu bir kader ortaklığıdır, bunu anlamayan hala küçük hesaplar peşinde rekabetlerle piyasa yapmaya çalışan insanlar kesinlikle kaybedeceklerdir, Türkiye'nin bu büyük ufkuyla kendi kaderini ortaklaştıranlar kazanacaklardır. O yüzden Cumhur İttifakı çıkara, seçime dayalı bir ittifak değil, Türkiye'nin kader ittifakıdır." dedi.

Toplantıda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de hazır bulundu.