Kaçak kurbağa avına 7 bin 900 lira ceza
|16 Şubat 2019 17:41
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ANTALYA'da kaçak kurbağa avlayan 5 kişiye 7 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği görev sahası içerisinde olan Döşemealtı ilçesi Kırkgöz su kaynaklarında kurbağa avlayan 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Sineklerle mücadele kapsamında Antalya ve Muğla illerinde kurbağa avlamanın yasak olması nedeniyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine çağrılarak, tutanak düzenlendi. Ekipler, yasak ticari faaliyete bağlı olarak 5 kişiye 1580'er lira olmak üzere toplam 7 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Kurbağalar ise Kırkgöz su kaynaklarına bırakıldı.
Antalya Şube Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Kurumumuz başka birimlerle işbirliği içerisinde, küçük büyük demeden tüm canlıların korunması için 7/24 saat esasında faaliyetlerine devam edecektir" dedi.
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