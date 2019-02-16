1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 16 Şubat 2019 18:09
Yazdır
HDP İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım dün gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Yıldırım, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: MİT ve Emniyet birlikte yakaladı
17 Şubat 2019 10:08		 Sınav sorularını kolyesindeki flaş bellekte saklamış
16 Şubat 2019 23:00
KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
16 Şubat 2019 22:41		 Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
16 Şubat 2019 21:13
Diyarbakır'daki darbe girişimi davasına devam edildi
16 Şubat 2019 19:35		 Soruları çaldıkları iddiasıyla gözaltındaki 7 kişi tutuklandı
16 Şubat 2019 16:38
FETÖ'den aranan astsubay yakalandı
16 Şubat 2019 16:35		 Sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı
16 Şubat 2019 15:34
Savcı, Gülmez'in yalanlarını ortaya çıkardı
16 Şubat 2019 15:19		 Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorinde zam bekleniyor
FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
10 yıl sonra doğum yaptıracak doktor bulamayacağız
İkiye ayrılan ağacı görenler yanına gidince şoke eden manzara ile karşılaştı
Sakarya'da kahreden ölüm! Doğum yaptıktan 5 saat sonra hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi
Muhalefet partileri kamu görevlilerine yönelik konularda inandırıcı olamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saldırmak 6
kredi kartı geçmeyen işletme 2
Hindistan'da inek olmak 5
teoman 1
tuzlu kahve 3
yüksek bel pantolon 5
silmek 2
sözlükte tek başına olmak 2
sözlükte tek başına kalmak 2
Ahuzar 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Oski 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam