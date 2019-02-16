HDP İlçe Eş Başkanı tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
|16 Şubat 2019 18:09
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım dün gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Yıldırım, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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