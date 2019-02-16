Öğretmenler kodlama eğitimi aldı
|16 Şubat 2019 18:14
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Amasya'da 33 öğretmene oyun temelli blok kodlama eğitici eğitimi verildi.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen 'Kodla Amasya' başlıklı proje kapsamındaki 5 gün süren kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.
Projenin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Kodlama alanına ilgi duyan, girişimci, yenilikçi düşünebilen bir nesil yetiştirilmesine, öğrencilere sorumluluk veren, onları düşündüren, onları küçük yaştan itibaren bilgisayar programlaması gibi teknolojik bilgilerle donatan, dayanışmayı önemseten ve girişimci bir ruh aşılayan, bilgi üreten ve bilgiyi, teknolojiyi kullanan insan kaynaklarının yetiştirildiği bir eğitim kültürünün oluşmasına katkı sağlanmış olacaktır" diye konuştu.
Eğitime katılan tüm öğretmenlere başarılar dileyen Kösterelioğlu, OKA yöneticilerine, eğitim görevlilerine, AR-GE ekibine ve MisKod ekibine teşekkür etti.
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