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'Türkiye'nin her yerinde yüzde 50+1 almalıyız'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Türkiye'nin her yerinde yüzde 50+1 almamız gerek. Bu seçimlerde hem istikameti göstereceğiz hem de milletin büyük çoğunluğunun Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplandığını göstereceğiz"
 16 Şubat 2019 19:19
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'Türkiye'nin her yerinde yüzde 50+1 almalıyız'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin her yerinde yüzde 50+1 almamız gerek. Bu seçimlerde hem istikameti göstereceğiz hem de milletin büyük çoğunluğunun Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplandığını göstereceğiz." dedi.

Esenyurt Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, yerel seçimlerin, istikameti göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurtulmuş, yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde yüzde 50+1 almamız gerek. Bu seçimlerde hem istikameti göstereceğiz hem de milletin büyük çoğunluğunun Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplandığını göstereceğiz. Bu seçim, Türkiye'nin çevresindeki şartlar itibarıyla da önemlidir. Bölgede oynanan oyunu bozacağız, kardeşliği ve birliği ortaya koyacağız. Oyunları bozmak bakımından da önümüzdeki seçimlerin fevkalade kilit bir rol oynadığını söylemek isterim. Cümle alem seçimden nasıl bir sonuç çıkacağına bakıyor. Belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama Türkiye'nin bu oyunu bozma gücünü gösterecek kararlılığımızla da seçeceğiz. Orta Doğu'daki oyun, kanlı bir satranç oyununun parçasıdır. Fırat'ın doğusu da bizim batısı da bizim."

Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesindeki oyunları bozması için güçlü olması gerektiğine vurgu yaparak, "Güçlü bir siyasi iradeye sahip olduğumuz için Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye sahada varlığını sürdürüyor ve masada da müzakere etme gücü buluyor. Oyunları bozmak ve bu coğrafyada daha güçlü olmak için Türkiye'nin güçlü bir siyasete ihtiyacı var. 16 yıldır sağlamış olduğunuz siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesine ihtiyaç var. " ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, yerel seçimlerden güçlü bir şekilde çıkılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyanın insanlarının bizden beklentileri, bizim de onlara karşı sorumluluğumuz var. Güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Memleket işi gönül işi diyeceğiz ve gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizi yönetecek arkadaşlarda aradığımız 3 vasıf var, adalet, emanet ve sadakat. Zor bir dönemde zor bir yerel seçime gidiyoruz. Adı yerel seçim ama tabir-i caizse genel seçim gibi olan bir süreç. Ülkenin bekası, karşılaştığı sorunları güçlü bir şekilde çözebilmesi, Türkiye'nin sınırları dışındaki mazlumlara el uzatabilmesi, aziz milletin birliğinin, dirliğinin sağlaması, her alanda daha müreffeh bir Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakına destek olacağız. Hep beraber çalışarak, AK Parti'yi yeniden açık ara birinci parti yaparak, Türkiye'de yeni baharların doğmasına vesile olacağız."
Anadolu Ajansı
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