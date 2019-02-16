Bakan Gül: Aslolan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim tek derdimiz var; Türkiye, başka hiçbir derdimiz yok. Partiler, belediye başkanlıkları, bakanlıklar gelir geçer ama aslolan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıdır, ay yıldızlı bayrağımızdır, ülkemizdir, güzel vatanımızdır, asıl derdimiz budur." dedi.

Bakan Gül, AK Parti'nin Sincan Pınarbaşı Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Sincan'ın, Türkiye için hakkın, hukukun ve Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Gül, sözlerine, "Sincan'da birileri tank yürütürken 'Halkın gücü üzerinde hiçbir güç tanımam.' diyerek, tanka selam durmayan Sincanlılar, Allah sizden razı olsun." diye başladı.

Bu ülkede Anadolu insanı ne zaman huzur bulsa birilerinin bundan rahatsız olduğunu dile getiren Gül, "İşte Sincan'da tank yürütenler, 15 Temmuz'da F-16'larıyla, yine tanklarıyla milletin iradesine set vuranlar oldu ama bu millet ne tanka ne F-16'lara asla geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

- "Biz farklılıklarımızla güzeliz"

Gül, Türkiye'de AK Parti öncesi hep haksızlıklar ve zulümlerin olduğunu belirterek, geçmişte başörtülü öğrencilerin üniversitelere giremediğini hatırlattı.

AK Parti ile bugün başörtüsüyle üniversitede okuyanların ve memurların bulunduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Elbette Türkiye'de başörtülü de başı açık da dindar olanı da olmayanı da bu ülkenin asil evladıdır. Biz farklılıklarımızla güzeliz, Türk'üyle güzeliz, Kürt'üyle güzeliz, başı açığıyla, başı örtülüsüyle, asla böyle bir ayrım yapamayız. 82 milyon biriz, kardeşiz ve beraberiz ama Ankara'nın bir diğer başkan adayı çıkmış diyor ki: 'Hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar.' Sen bunu nasıl söylersin? Hayvanlara eziyet eden dinden, İslam'dan, insanlıktan nasibini almamıştır. Sen nasıl olur da çıkarsın, dersin ki: 'Hayvanlara eziyet eden dindarlardır?'

Böyle bir şeyi asla kabul edemiyoruz. Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın."

Bu ittifakın karşısındaki adayları birleştiren değil, ayrıştıran dile sahip olduğunu ifade eden Gül, ülkede sırtını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar olduğu gibi sırtını Cumhur İttifakı'yla millete dayayanların da bulunduğuna dikkati çekti.

Sırtını PKK'ya dayayanlarla iş birliği yapanlara, Ankaralıların destek vermeyeceğini belirten Gül, "Doğu'da, Güneydoğu'da çukur kazarak ülkemizin birliğini bozmaya çalıştılar ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz teröristleri açtıkları çukura gömmüştür. Gömmeye devam edeceğiz, ülkemizi böldürmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık." diyen Gül, şehitlerin emaneti Türkiye'nin 82 milyonuyla birliğini, beraberliğini korumanın da boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

- "Cumhur İttifakı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır"

Adalet Bakanı Gül, belediye seçimlerine giderken istikrar ve evdeki, mahalledeki huzur daha fazla artsın diye Cumhur İttifakı'nın yapıldığını söyledi.

"Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğumuz ittifak, sadece 31 Mart'a kadar değil, 31 Mart sonrasında da bu millet için çalışan herkesin bir olacağı, beraber olacağı bir siyasetin adıdır." diyen Gül, şunları kaydetti:

"Çünkü biz ayrıştırma değil, kavga değil, biz barış, birlik ve beraberlik, kardeşlik için siyaset yapmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkan adaylara bakın, ilk sözü, Ankaralı, Sincanlı hemşehrilere hakaretle başladı. 'Hayvanlara eziyet yapan dindarlar' diye başladı. Peki, ikinci cümlen ne kardeşim? İkinci cümlesi yok. Projen ne kardeşim? Projesi yok. Vaadin ne? 'AK Parti gitsin.' Peki AK Parti gitsin de ne olacak? 'Ne olursa olsun.' Hayır, kardeşim, istikrarımızı, huzurumuzu koruyacağız, Cumhur İttifakı'na 31 Mart'ta en güçlü desteği vereceğiz.

Cumhur İttifakı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır."

Gül, AK Parti'nin hizmetleriyle ülkeye çağ atlattığına dikkati çekerek, 16 yılda Türkiye'yi 3 kat daha büyüttüğünü söyledi.

Çocuklara daha güçlü bir Türkiye kalması amacıyla çalıştıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'yi daha fazla büyütelim, cebimizdeki paramız, soframızdaki ekmeğimiz daha da büyük olsun.' diyoruz, onun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ama birileri evimizdeki huzuru, cebimizdeki parayı, soframızdaki ekmeği daha da küçültmek için projeyle çıkıyorlar. Tek derdi 'AK Parti gitsin' üzerine, tek vaatleri 'Tayyip Erdoğan gitsin' diye karşımızda çalışan bir ittifak var. Bizim de tek derdimiz, 'Türkiye, Ankara, Sincan daha da gelişsin, kalkınsın.' diyoruz, bu yüzden oylarınıza talibiz."

Seçimlerde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'a destek isteyen Gül, "Bizim tek derdimiz var; Türkiye, başka hiçbir derdimiz yok. Partiler, belediye başkanlıkları, bakanlıklar gelir geçer ama aslolan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıdır, ay yıldızlı bayrağımızdır, ülkemizdir, güzel vatanımızdır, asıl derdimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta Sincan Belediye Başkanı Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da konuşma yaptı.

Açılışın ardından Gül, mahalledeki taksi durağına giderek esnafla sohbet etti.

Adalet Bakanı Gül, seçim bürosunun açılışı öncesi Vatan Caddesi'ndeki restoranın açılışını da gerçekleştirdi.

Daha sonra Lale Güngörmüşler Konağı'na geçerek yaşlı vatandaşlara da kısa bir konuşma yapan Gül, başkan adayları için destek istedi.