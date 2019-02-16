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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasına devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanmasına devam edildi
 16 Şubat 2019 19:35
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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu 3 sanıktan Gürdoğan hazır bulundu. Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

Kartepe savunmasında, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde dönemin Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı emekli korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğününde derdest edildiğini ve komutanı olduğu üssü arayıp pistin uçuşa kapatılması için talimat verdiğini iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece kızının Ankara'da oğlunun ise Diyarbakır'da olduğunu öne süren Kartepe, "Darbeyi destekleyen birisi olsaydım çocuklarım ve eşim için tedbir alırdım." ifadelerini kullandı.

Kartepe, o gece birçok olaydan habersiz şekilde alkol aldığını ve böyle bir şey olacağını bilen birinin alkol kullanmayacağını savundu.

"Büyük bir kelle alacağız" şeklindeki sözlerine ilişkin ise Kartepe savunmasında şöyle dedi:

"Karargahta terör örgütü PKK'nın üst düzey liderlerinin yer aldığı kategorileri ve Kandil'de bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi teröristleri etkisiz hale getirmelerini konuşuyorduk. 'Büyük kelle alacağız' sözünü teröristlerin üst düzey liderleri için konuştuk. Bizim için normal olan bu konuşmalara farklı senaryolar yazıldı. Darbe girişimi gecesi darbeye karşı olduğuma dair aldığım tedbirler FETÖ'cü olmadığımı gösteriyor."

Duruşmaya, Darendeli ile avukatlarının savunmalarıyla devam edilecek.

Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe, eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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