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İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı
 16 Şubat 2019 19:42
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İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serkan Saygın, Tokat Belediye Başkanlığı için ise Hüseyin Yarıcı aday gösterildi.

İYİ Parti'de, aralarında İstanbul, Denizli ve Gaziantep'in de bulunduğu bazı illerdeki 68 ilçe ve 9 belde başkan adayı da belirlendi.

İşte adaylar ve bölgeleri:

1 VAN BÜYÜKŞEHİR - SERKAN SAYGIN

2 TOKAT MERKEZ - HÜSEYİN YARICI

3 ADANA POZANTI - MEHMET CAN

4 ADIYAMAN KAHTA - ERDOĞAN ÖZER

5 AFYONKARAHİSAR- BOLVADİN SÜLEYMAN TOKER

6 AMASYA SULUOVA- MAHMUT ERSU

7 ARDAHAN GÖLE- HALİL ARAS

8 BATMAN MERKEZ BALPINAR- FARIS ÖNER

9 BATMAN BEŞİRİ- NEVZAT YENİDOĞAN

10 BATMAN HASANKEYF- RAMAZAN TOĞUÇ

11 BATMAN GERÇÜŞ- HAYRETTİN TURAN

12 ÇANKIRI BAYRAMÖREN- KERİM KARAKOÇ

13 DENİZLİ ÇARDAK- ALAETTİN TAGAY

14 DENİZLİ TAVAS- KADİR TATIK

15 EDİRNE ENEZ- MUSTAFA SÜNNETÇİ

16 EDİRNE MERİÇ- GÜVEN ÇAMUR

17 ERZURUM NARMAN- ERAY AKPINAR

18 ERZURUM OLUR- ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL

19 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL- BEKİR ÖZTEKİN

20 GAZİANTEP NURDAĞI- ORHAN YILMAZ

21 GİRESUN MERKEZ DUROĞLU- MUSTAFA AKSU

22 HAKKARİ ŞEMDİLLİ- SITAR ERDEN

23 HAKKARİ DERECİK- AZİZ SEVİK

24 HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE- CENGİZ BÜYÜKSU

25 HATAY ALTINÖZ- MEHMET TUNCAY

26 İSTANBUL KAĞITHANE- MEHMET ASLAN

27 İSTANBUL ESENLER- MUSTAFA YILMAZ

28 KARAMAN BAŞYAYLA- AHMET KOCA

29 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ- HÜSEYİN ÖZMEN

30 KIRKLARELİ BABAESKİ- RAGIP BERK

31 KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA- ÇİLLER ÇETİNER

32 KIRKLARELİ İNECE- NİHAT EVİRGEN

33 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ- MUSTAFA KALECİK

34 KIRKLARELİ EVRENSEKİZ- NAKİ KARAKUŞ

35 KIRKLARELİ PINARHİSAR- HÜSEYİN ÇALIK

36 KIRKLARELİ VİZE- HARUN KIYAR

37 KOCAELİ BAŞİSKELE- RIZA GÜVEN USTA

38 KONYA GÜNEYSINIR- MURAT KARA

39 MALATYA DARENDE- HASAN SEYFETTİN ATEŞ

40 MARDİN MAZIDAĞI- HASİP EROL

41 MERSİN GÜLNAR- AHMET SARI

42 MUĞLA FETHİYE- NAGEHAN BULUT

43 MUĞLA ULA- BEKİR TAVAS

44 MUĞLA SEYDİKEMER- EŞREF ŞEN

45 NEVŞEHİR ACIGÖL- SADULLAH BİÇER

46 ORDU ÇAMAŞ- AHMET ÖZCAN

47 ORDU KABATAŞ- KEMAL ÖZER

48 RİZE ÇAYELİ- MELİHA ÇOMOĞLU

49 RİZE MERKEZ SALARHA- GÖNÜL ER

50 RİZE PAZAR- TAYFUN TAN

51 RİZE KALKANDERE- EYÜP SAĞLAM

52 SAMSUN BAFRA- RIZVAN AKSOY

53 SAMSUN CANİK- ATIF YİĞİT

54 ŞANLIURFA AKÇAKALE- ÖMER AY

55 ŞANLIURFA CEYLANPINAR- HAMİT ASLANALP

56 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ- YUNUS ÇOBAN

57 ŞANLIURFA HALFETİ- MAHMUT YAMAN

58 ŞANLIURFA BOZOVA- MEHMET KAYA

59 TEKİRDAĞ ÇORLU- ERKAN DÜZENLİ

60 TEKİRDAĞ MURATLI- ZÜLKÜF İŞLER

61 TEKİRDAĞ SARAY- ALİ ÖZEN

62 TOKAT TURHAL ŞENYURT- ZEKERİYA ÇANKAYA

63 UŞAK SİVASLI- RAMAZAN SOYDEMİR

64 VAN BAHÇESARAY- CEVDET GÖRÜNÜŞ

65 VAN BAŞKALE- ŞERMİN BOZKURT

66 VAN ÇALDIRAN- HARUN BAYRAK

67 VAN EDREMİT- NEDİM POLAT

68 VAN GEVAŞ- SELAHATTİN NERGİS

69 VAN GÜRPINAR- ÇETİN MELAT

70 VAN İPEKYOLU- ABDULLAH AKBAŞ

71 VAN MURADİYE- METİN ÇELİK

72 VAN TUŞBA- EJDER KOÇ

73 YALOVA TAVŞANLI- SİBEL GENÇTÜRK

74 YALOVA SUBAŞI- İBRAHİM TAŞ

75 ZONGULDAK ÇAYCUMA- NUSRET YAKICI

76 ZONGULDAK EREĞLİ- ALİ KAYA

77 ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ- ŞABAN KIR

78 ZONGULDAK KİLİMLİ ÇATALAĞZI- RUŞEN ÇİMEN

79 ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK- YILMAZ HIZARCI

Anadolu Ajansı
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