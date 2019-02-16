Babasını öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tartıştığı babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki kız çocuk tutuklandı
|16 Şubat 2019 19:46
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuk tutuklandı.
Sümer Mahallesi'nde yaşayan ve annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) dün tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki S.S'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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