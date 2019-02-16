17 yaşındaki kızı kaçırdığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Çiftlik ilçesinde 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
|16 Şubat 2019 20:08
|Yazdır
Niğde'de 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Çiftlik ilçesi Murtaza köyünde yaşayan S.Ü'nün (17) ailesi, kızlarının 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu.
Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobili merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki boş arazide buldu.
Araçta bulunan şüpheliler İ.Ü, C.Ü. ve B.U. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı.
İ.Ü'nün ifadesinde S.Ü'yü evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi.
S.Ü. ailesine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Babasını öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı
16 Şubat 2019 19:46
|Eski muhtarı öldüren sanık, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
15 Şubat 2019 23:58
|14 yaşındaki ortaokul öğrencisine istismar iddiası
12 Şubat 2019 19:47
|Yeni doğan bebeğini boğarak öldürdüğü iddiası
11 Şubat 2019 23:31
|Depodaki ürünleri sattığı iddia edilen çalışan tutuklandı
09 Şubat 2019 19:23
|Eşini öldüren sanığa, hakimden muhalefet şerhi
09 Şubat 2019 18:36
|Otomobil alacaklar dikkat! Dolandırılabilirsiniz
09 Şubat 2019 17:09
|Çaldığı pırlantayı yutan turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası
09 Şubat 2019 17:01
|Sahte sağlık raporu operasyonunda 1 tutuklama
07 Şubat 2019 22:18
|Polis memurunu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
06 Şubat 2019 20:56