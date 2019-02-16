Kapadokya'da 6 kaçak yapı yıkıldı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.
|16 Şubat 2019 20:18
|Yazdır
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Nevşehir Valiliği tarafından Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Çavuşin'in yanı sıra Ürgüp ilçesinde ilk etapta tespitleri yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. İlk olarak bugün 15 yapının yıkılacağı açıklamasının yapılmasının ardından sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları sonrasında ilk gün içerisinde 6 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi.
Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarında zaman zaman gergin anların yaşanması da dikkatlerden kaçmazken kaçak yapıların yıkımına yarında devam edeceği öğrenildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|50 yıllık çile son buldu!
16 Şubat 2019 21:53
|Türkiye'nin en pahalı otoyolu açılıyor!
16 Şubat 2019 21:28
|Polis Teşkilatı'ndan tarihi sergi
16 Şubat 2019 21:09
|Kar savaşçılarının tehlikeli kış mesaisi
16 Şubat 2019 20:38
|Sağlık personelleri evlere şifa götürüyor
16 Şubat 2019 19:00
|Kaçak kurbağa avına 7 bin 900 lira ceza
16 Şubat 2019 17:41
|Hükümlüler cezalarını okul boyayarak çekti
16 Şubat 2019 17:29
|Göreve yeni başlayan itfaiye erleri yemin etti
16 Şubat 2019 17:25
|Dikkat! Engel olursanız 2 bin 832 TL cezası var
16 Şubat 2019 15:52
|İstanbul'da araçlar durduruldu, didik didik arandı
16 Şubat 2019 15:48