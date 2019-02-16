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Günlerdir aranıyordu... Acı haberle yıkıldılar
Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzaymır hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.
|16 Şubat 2019 20:23
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Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzaymır hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da 56 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri gelmeyen 85 yaşındaki Alzaymır hastası Mehmet Güler, Sakarya Nehri Doğancılar Mahallesi mevkisinde balık tutan vatandaşlar tarafından suda ölü olarak bulundu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan arama kurtarma ekipleri cesedi kıyıya çıkararak inceleme yaptı.
Güler, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.
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