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İmamoğlu: Makamı 5 yıllığına sizden emanet istiyoruz

Ümraniye'de gün boyu bir dizi temaslarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, halk buluşmasında vatandaşlardan destek isteyerek, "Belediye ve başkanlık makamı sizin sadece 5 yıllığına emanet ettiğiniz bir makamdır ve yönetim ortamıdır. Bu ortamı biz sizden 5 yıllığına emanet istiyoruz" dedi.
 16 Şubat 2019 20:33
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İmamoğlu: Makamı 5 yıllığına sizden emanet istiyoruz

Ümraniye'de gün boyu bir dizi temaslarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, halk buluşmasında vatandaşlardan destek isteyerek, "Belediye ve başkanlık makamı sizin sadece 5 yıllığına emanet ettiğiniz bir makamdır ve yönetim ortamıdır. Bu ortamı biz sizden 5 yıllığına emanet istiyoruz" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği programlarla Ümraniye'yi karış karış gezdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan programlar kapsamında İmamoğlu, sanayi esnafını gezerek sorunlarını dinledi, ardından da Marmara Bölgesi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacıları Derneğine (HUR-DER) geçerek hurdacılık işini yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada geri dönüşüm üzerine hurdacılarla sohbet eden İmamoğlu, göreve geldiği takdirde konu üzerinde atacağı adımlardan bahsetti.

"Bu iş bir milli seferberlik gibi, herkesin bu işten haberdar olması lazım"

Geri dönüşümün ekonomik boyutuna vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, "Bu bir milli servet, yani milli servetin en sıhhatli şekilde toplanması, değerlendirilmesi ve kullanılmasından bahsediyoruz. Bu iş tek başına bu sektörde emek veren siz değerli iş dünyasının temsilcilerinin işi değil. Bu iş bir milli seferberlik gibi, küçücük bir çocuğumuzun bu işten haberi olması lazım. Çok yoğun bir eğitim öğretim bilinçlendirme her ortamda sağlanıp hayata geçirilmesi şarttır. Eğer bu olursa, bizim müsrifliğimiz, israflığımızı ciddi anlamda azaltmış oluruz. Türkiye'nin ekonomisine müthiş bir katma değer kazandıracak bir alan burası" dedi.

"Başkanlık makamını 5 yıllığına sizden emanet istiyoruz"

Ümraniye gezisini sürdüren İmamoğlu, son olarak akşam saatlerinde halk buluşmaları kapsamında Ordu Mesudiye Yeşilçit Köyü Çamlıca Mahallesi Derneği üyeleriyle buluştu. Burada dernek üyelerine hitap eden İmamoğlu, "Siyaset hiç konuşmayacağım. 31 Mart'ta kadar ben sadece İstanbul'u konuşacağım. İstanbul'un sorunlarını ve çözümlerini konuşacağız. Öyle mağdur bir İstanbul ortaya koydular ki inanın çevre koşullarına bakın, gözünüzü boyama çabalarının dışında ne yazık ki 10 binlerce, 100 binlerce mağdur insan oluşturdular. Süreci değiştirmek zorundasınız, belediye kimsenin malı mülkü değil. Belediye ve başkanlık makamı sizin sadece 5 yıllığına emanet ettiğiniz bir makamdır ve yönetim ortamıdır. Bu ortamı biz sizden 5 yıllığına emanet istiyoruz. Göreceksiniz sizin bütün sorunlarınızı dinleyen ve sorunları anladıktan sonra çözümü ortaya koymak adına sürekli mücadele içinde olan bir belediyecilik anlayışını vaat ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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