Kar savaşçılarının tehlikeli kış mesaisi

Bölgede bu yıl çetin geçen kış şartlarından özellikle yolculuk yapanların etkilenmemesi için gece gündüz yollara koyulan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde görev yaptıkları müdürlüğe gelen ekipler, önce araçlarını soğuk kış şartları ve yoğun kar yağışına hazırlıyor. Halkın yollarda kalmaması için hemen göreve çıkan ekipler, sorumluluk alanlarındaki Kars'ın yanı sıra Ardahan ve Iğdır'daki yollarda 24 saat esasına göre tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Kar yağışı olan günler başta olmak üzere haftanın hemen her günü iş makinelerine binip yola koyulan ekipler, kar, tipi, çığ tehlikesi ve fırtınaya aldırış etmeden adeta ezberledikleri yolların açık kalması için gayret gösteriyor.

Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 şube şefliği, 5 bakımevi, 112 iş makinesi ile bin 574 kilometrelik yol ağını açık tutmak için yoğun çaba sarf ederek karla mücadeleyi sürdürüyor.

"Bazı zamanlarda kar 6 metreyi buluyor"

Sahara bakımevinde çalışan ekip başı Ömer Zehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanları içerisinde bazı bölgelerde çığ tehlikesi olduğunu, buna rağmen çalışmaları kesintisiz yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kar yağdığında önce tabana müdahale ediyoruz, ondan sonra yolu genişletme çalışması yapıyoruz ve karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çığ geldi, ona müdahale ettik, trafik akışını da sağladık. Sahara bölgesinde kar 4-5 metreyi buluyor bazı zamanlarda 6 metreyi de buluyor. Burası Çığgelen mevkisi, Şavşat tarafı. Burada çığ gelebilir. Şu anda çığ tehlikesi var ama ne zaman geleceği belli değil."

Zehir, karla mücadele konusunda ihbar alınan bölgeye en kısa sürede gittiklerini anımsatarak "Ekiplerle aynı zamanda müdahale ediyoruz, mahsur kalanlar oluyor onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çam Geçidi mevkisinde çok kar yağıyor, burada mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz ve bakımevimize götürüyoruz, orada misafir ediyoruz. Yemek ve çay ikram ediyoruz, güvenliklerini sağlıyoruz bu şekilde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza 7/24 hizmet ediyoruz, devletimiz sağ olsun makinelerimiz çok iyi, huzurlu bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Karla savaşıyoruz"

Greyder kullanan iş makinesi operatörü Cantürk Şentürk ise kış aylarında zamanlarının büyük bir bölümünün karla mücadeleyle geçtiğine işaret ederek "Çığ oluyor, yolda kalan vatandaşlar oluyor. Zincirsiz yazlık lastiklerle yola çıkan sürücülere yardımcı oluyoruz. Yemek, çay ikramında bulunuyoruz. Yola çıkılmayacak durum olduğunda bakımevinde konaklatıyoruz. Devletimizin verdiği imkanları vatandaşların hizmetine sunuyoruz." dedi.

Kepçe operatörü Mesut Mert, "Çok çetin bir şekilde kış geçiyor. Yeri geliyor tipi esiyor, çığ geliyor. Hiçbir şekilde vatandaşları mağdur etmiyoruz. Burada karla savaşıyoruz, aşağısı uçurum, yukarıdan çığ geliyor. Bu şartlar altında karla savaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımız tecrübeli. Başarılı bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ekipler hemen geldi yola müdahale etti"

Taner Saltuk da Artvin'den Kars'a giderken yolda kaldıklarını dile getirerek "Yoldayken çığın geldiğini gördük kara yolları ekiplerine bildirdik. Sağ olsun arkadaşlar kısa süre içerisinde geldi. Gerekli tedbirler alındıktan sonra yol güvenliği sağlandı. Biz de yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Ersan Turan Demirbaş ise ekiplerin olaya hemen müdahale ettiğini kaydederek "Artvin'den Ardahan'a gelirken çığ nedeniyle yolda mahsur kaldık, kara yolları ekibi yaklaşık 1 saat içerisinde yolumuzu açtı. Ekipler hemen geldi yola müdahale etti ve açtı." ifadesini kullandı.