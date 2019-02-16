CHP'de 'miting komitesi' oluşturuldu
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında organizasyon komitesi kuruldu.
|16 Şubat 2019 20:48
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya döneminde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun illerde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere 4 kişilik organizasyon komitesi kuruldu.
Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan başkanlığında kurulan komitede, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir yer alıyor.
Parti örgütlerine gönderilen bildiride, komitenin, il, ilçe başkanları ve adaylarla yapacağı görüşmelere göre miting ve toplantı takvimini planlayacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03
|Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
|91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40
|9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
|Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50
|FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
|Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45
|Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
|BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00
|17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02