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Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Genel merkezlerimizin aldığı karar gereği ittifakımız Bursa'da da meclis üyeliklerinde de devam edecek" dedi.
 16 Şubat 2019 20:53
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Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Genel merkezlerimizin aldığı karar gereği ittifakımız Bursa'da da meclis üyeliklerinde de devam edecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde partisinin Cumhur ittifakı adayı Davut Aydın ve teşkilatları ile partisinin ilçe başkanlığında bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, daha sonra sırayla AK parti Yenişehir İlçe Başkanlığı, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Çekil ve ilçe kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AK parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Cenabı Allah bizlere böyle bir birliktelik nasip etti. Ve bu birliktelik sadece bugünün şartlarında değil 1071 yılından başlayan bir sevdanın bizler burada sadece birer misyonu olarak yer alıyoruz. Gücümüzün yettiği kadarı ile bunu en üst şekilde yürütmenin içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Yenişehir ilçe başkanlığı ziyaretinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, " İki partinin yetkilendirilmiş genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Sadi Durmuş ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Dün gece bana verilen resmi olmayan bilgilere göre resmiyet bugün itibarı ile partilerimize gelecek. Yapılan görüşmelerde ortak liste kararında mutabık kaldıklarını öğrendim. Bursa'da da mecliste de partililerin birlikteliği yönünde bir karar alınmış bu şekilde de partileri seçim atmosferinde yarıştırmanın uygun olmayacağı düşünüşmüş doğru olanı da budur" diye konuştu.

Vahapoğlu, " Bu toplumun birlikteliğe ihtiyacı var. Oyunları bozan birlik beraberliğimizdir. Bunun devamı hepimizin arzusudur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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