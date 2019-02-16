Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak
|16 Şubat 2019 20:53
|Yazdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Genel merkezlerimizin aldığı karar gereği ittifakımız Bursa'da da meclis üyeliklerinde de devam edecek" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde partisinin Cumhur ittifakı adayı Davut Aydın ve teşkilatları ile partisinin ilçe başkanlığında bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, daha sonra sırayla AK parti Yenişehir İlçe Başkanlığı, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Çekil ve ilçe kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AK parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Cenabı Allah bizlere böyle bir birliktelik nasip etti. Ve bu birliktelik sadece bugünün şartlarında değil 1071 yılından başlayan bir sevdanın bizler burada sadece birer misyonu olarak yer alıyoruz. Gücümüzün yettiği kadarı ile bunu en üst şekilde yürütmenin içerisindeyiz" dedi.
AK Parti Yenişehir ilçe başkanlığı ziyaretinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, " İki partinin yetkilendirilmiş genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Sadi Durmuş ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Dün gece bana verilen resmi olmayan bilgilere göre resmiyet bugün itibarı ile partilerimize gelecek. Yapılan görüşmelerde ortak liste kararında mutabık kaldıklarını öğrendim. Bursa'da da mecliste de partililerin birlikteliği yönünde bir karar alınmış bu şekilde de partileri seçim atmosferinde yarıştırmanın uygun olmayacağı düşünüşmüş doğru olanı da budur" diye konuştu.
Vahapoğlu, " Bu toplumun birlikteliğe ihtiyacı var. Oyunları bozan birlik beraberliğimizdir. Bunun devamı hepimizin arzusudur" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
17 Şubat 2019 10:03
|Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
17 Şubat 2019 10:00
|91 bin 93 seçmenin kaydı donduruldu
17 Şubat 2019 09:40
|9 maddelik Cumhur İttifakı genelgesi
17 Şubat 2019 08:55
|Yalçın'ın müdire sözü hakaretten sayılmadı
17 Şubat 2019 08:50
|FETÖ elebaşı ile ilgili iddialara Kalın'dan açıklama
17 Şubat 2019 08:05
|Kılıçdaroğlu, DSP'ye gidenler için ne dedi?
17 Şubat 2019 07:45
|Erdoğan: Doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak yeni gaz sahaları keşfettik
17 Şubat 2019 06:10
|BBP'den Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı
17 Şubat 2019 06:00
|17 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2019 00:02